Arrivano brutte notizie in casa Toro. Ricardo Rodriguez ha rimediato un infortunio e si è sottoposto agli esami di rito per scoprire entità e tempi di recupero. Una tegola per il Torino, con il difensore elvetico che aveva appena attraversato un ottimo momento di forma con la propria nazionale e che stava ritrovando titolarità e minuti nella difesa a 3 di Ignazio Abate. Il numero 13 granata ha subito una lesione tendinea di basso grado ai flessori della coscia sinistra. Il club granata ha indicato poi che i tempi di recupero saranno valutati secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio.

Il comunicato del Torino

"Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ricardo Rodriguez hanno evidenziato una lesione tendinea di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio."