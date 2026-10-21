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PAROLA AL MISTER

Allora era questo il Torino che voleva Ignazio Abate. Con il tempo, l'impressione è che le cose giuste possano essere perseguite, un passo dopo l'altro. Mantenendo umiltà e concentrazione. Ne abbiamo parlato insieme a Serino Rampanti nella rubrica "Parola al Mister". Dalla possibile rinascita di Simeone, a una crescente fiducia in Abate, che ora "conosce pregi e difetti di ognuno dei giocatori a disposizione".

Buonasera mister, aveva detto “bene ma con qualche riserva” lunedì scorso. Questo lunedì molto bene, invece… "Io ho anche detto, soprattutto, che l'allenatore era sulla buona strada. Ha trovato la sua quadratura”.

Nelle nostre pagelle è stato l’MVP: sette e mezzo. "Bravo, bravo. Ha trovato il giusto mosaico, nel senso che è riuscito a mettere delle pedine nel posto giusto. Ci voleva un po' di tempo per conoscere bene le caratteristiche di ogni giocatore".

Abate l’ha spiegato anche nel postpartita, ha parlato dei giocatori che sono arrivati negli ultimi giorni di mercato e del tempo necessario per costruire un gruppo. "Sì, li ha inquadrati bene, conosce pregi e difetti di ognuno dei giocatori a disposizione. Adesso può lavorare bene. L'importante dopo una partita del genere dove è andato tutto bene è non esaltarsi, stare sereni, contenti per la partita, ma poi pensare subito a quella successiva. E guai a esaltarsi per la situazione che sta girando bene".

Anzi, su questo Abate è stato molto morigerato, parlando dei tanti errori tecnici da correggere. "E fa bene a parlare in questo modo, anche perché se dicesse che va tutto a meraviglia non potrebbe incidere sulle cose che non sono andate. Certe cose non sono andate benissimo, è andata bene che le conclusioni siano state azzeccate tutte. Non è facile tirare in porta al volo come ha fatto il nostro Simeone, nel primo gol, e poi il secondo gol che è andato all'incrocio dei pali. È andato tutto a meraviglia, bisogna pensare che non sempre va tutto bene. Bisogna stare guardinghi sempre".

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