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PAROLA AL MISTER

Torna il Torino e vince una partita più che fondamentale. Lo fa con un gioco non scoppiettante ma con buona precisione in tanti aspetti. Abbiamo fatto una riflessione insieme a Serino Rampanti nella rubrica "Parola al Mister". Dalla rinascita di Vlasic alle comprensioni, ora molto più ampie, di Abate, che “è giovane e merita fiducia”.

Buonasera mister, si è deliziato lunedì sera con Torino-Udinese? “Mi sembra che l'allenatore cominci, e ci è voluto un po’ di tempo, a prendere coscienza della qualità dei singoli e quindi è riuscito anche con la disponibilità dei giocatori a mettere in campo una squadra ben quadrata, nel senso che era coperto bene in tutti i reparti. La squadra ha tratto vantaggio sicuramente dalla posizione di Rodriguez come terzino, ha dato anche possibilità di giocare a quattro e quindi anche a Cacciamani di giocare un pochino più avanti. Cacciamani ha beneficiato dell'esperienza del suo compagno più anziano e quindi, secondo me, è migliorato. Perché le tre partite prima ha faticato un po'. Però con l’innesto di questo compagno di esperienza, io credo che possa trarne molto beneficio e possa essere più ficcante in fase d'attacco”.

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