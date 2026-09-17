1 di 10 Prossima scheda 1 di 10

Serie A, la quinta giornata

Dopo le fatiche delle coppe europee e i primi verdetti di inizio stagione, la Serie A entra nel vivo con la quinta giornata di campionato. Un turno frammentato e ricco di scontri ad alta tensione: si parte con l'anticipo del venerdì sera tra Monza e Sassuolo, per poi vivere un sabato di grandi sfide con il big match tra Roma e Inter all'Olimpico, oltre agli impegni di Lazio e Udinese. La domenica non sarà da meno con il clou di serata tra Juventus e Atalanta all'Allianz Stadium, la sfida d'alta quota Fiorentina-Napoli e il posticipo tra Milan e Lecce. Tra rotazioni necessarie, infortuni e ballottaggi dell'ultimo minuto, gli allenatori stanno sciogliendo gli ultimi riserve. Di seguito il quadro completo con le ultime dai campi, le probabili formazioni, i moduli e tutti i dubbi delle 9 partite del turno (esclusa la sfida del Torino).

1 di 10 Prossima scheda 1 di 10