I granata sono imbattuti con Luca Zufferli: due pareggi e la vittoria di Pisa, il bilancio del Torino con l'arbitro friulano

Federico Marchesi
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Sarà Luca Zufferli ad arbitrare Torino-Juventus (QUI LA DESIGNAZIONE COMPLETA), match in programma domenica sera alle ore 20:45 all'Olimpico Grande Torino. Il direttore di gara della sezione di Udine è alla quarta designazione in Serie A per una sfida del Toro. L'arbitro classe 1990 ha infatti diretto Torino-Monza del 7 maggio 2023, chiuso sul risultato di 1-1, il derby della Mole a reti bianche dell'andata e Pisa-Torino del 5 aprile 2026, terminato con la vittoria di misura della squadra di D'Aversa per 1-0.

luca zufferli

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Il bilancio dell'arbitro Luca Zufferli nelle precedenti gare del Torin0

Durante questa stagione quindi i destini di Zufferli e dei granata si sono già incrociati già due volte. L'8 novembre 2025, nella partita tra Torino e Juventus valida per l'undicesimo turno di Serie A 2025/2026, il fischietto friulano è riuscito a gestire bene una gara in cui ha dovuto estrarre un solo cartellino giallo, per Asllani, tra le fila granata. I protagonisti di quel match sono stati senza dubbio i portieri, con i bianconeri che alla fine non sono riusciti a buttare giù il fortino costruito da Baroni. Circa cinque mesi più tardi, Zufferli ha arbitrato il match tra Pisa e Toro (nel giorno di Pasqua) e la sfida si è rivelata piuttosto tranquilla, con l'arbitro di San Daniele del Friuli che non è ricorso a cartellini nel corso dei 90 minuti. Il primo tempo è stato piuttosto noioso, con il Torino che è riuscito a sbloccarla e portarsela a casa con un guizzo di Che Adams all'80'. Quindi, riassumendo, Zufferli sembra essere un direttore di grado ben in grado di gestire l'andamento delle partite - anche se molto calde come il derby - e si prepara dunque a dirigere il suo secondo derby della Mole consecutivo nella medesima annata.

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