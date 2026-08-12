Come sarà la formazione del Milan all'esordio contro il Toro? (Video)

Novità in vista di Euro 2032, che vedrà l'Italia come paese ospitante dell'importante competizione europea che ha visto gli Azzurri imporsi due volte. Tra i sedici stadi candidati per le gare c'è anche il Bentegodi di Verona.

Una candidatura un po’ a sorpresa che però è stata resa possibile dal coinvolgimento diretto di Presidio Investors, fondo USA proprietario del club scaligero, che ha convinto un ex calciatore come Damiano Tommasi, sindaco di Verona, a sottoscrivere la documentazione necessaria e inviarla alla FIGC.

In attesa dei passaggi burocratici il Verona ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale in cui ha chiamato a raccolta i tifosi, ma anche i cittadini della città veneta, per esprimere le loro considerazioni su quali dovrebbero essere le caratteristiche principali del nuovo stadio.