Nuovo stop per Nicolo Zaniolo. L'ex Atalanta e Roma ha dovuto fare i bagagli e lasciare il ritiro della Nazionale per rientrare a Udine, tradito ancora una volta da quel bicipite femorale che non gli dà pace. Dalle parti di Coverciano e della Capitale parlano di una "ricaduta di lieve entità", una misura precauzionale concordata tra i medici azzurri e lo staff friulano per evitare guai peggiori e avviare subito le terapie del caso. Ora la presenza del numero 10 bianconero al Grande Torino il 12 ottobre resta in forte dubbio, sospesa sul filo dei prossimi dieci giorni. L’obiettivo dichiarato dei bianconeri è recuperarlo in tempo per la ripresa del campionato proprio contro la squadra di Ignazio Abate, ma le noie muscolari a ridosso della sfida contro i granata rischiano di fargli saltare la sesta giornata di campionato: forzare i tempi potrebbe significare rischiare uno stop più lungo per il classe 1999.