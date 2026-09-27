‘Francesco, tu lo sai, vero, quante soddisfazioni ci saremmo tolti, se ti avessi allenato io?', ‘Ancora? Non ti è passata, eh…', ‘Pensa al boato dei tifosi del Torino alla lettura delle formazioni'. È l'ultima cosa che mi ha detto, e io, da allora, dopo quello della Roma, chiedo sempre il risultato del Torino. Perché mi ricorda una persona enorme, che non c'è più". Questo estratto è tratto da Oltre, la biografia di Francesco Totti recentemente pubblicata che racconta tanti aneddoti dell'ex capitano della Roma che in questo scambio di battute parla con Sinisa Mihajlovic. Come già rivelato in passato dall'ex attaccante della nazionale italiana, l'allenatore serbo aveva infatti provato a convincerlo a giocare nel Toro ma senza riuscirci e ora - grazie proprio alla biografia in questione - emergono più dettagli.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Il rapporto tra Totti e Mihajlovic dai tempi di Roma

Il legame tra Totti e Mihajlovic (quest'ultimo scomparso a 53 anni nel dicembre 2022) è andato avanti per moltissimi anni. Fin da giovane la leggenda della Roma ha infatti instaurato un buon rapporto con l'ex allenatore di Torino e Bologna, come spiega lui stesso nel suo libro: "La sua patente di guida non era valida in Italia. Sono diventato il suo autista, io di anni ne avevo 16, lo andavo a prendere all'Eur in motorino, col mitico Booster 50, e lo portavo ovunque. Alle feste, dagli amici, in qualche localetto. Era giovane, single, arrivava dall'ex Jugoslavia, stava conoscendo un altro mondo, tutto nuovo".

La proposta per giocare nel Toro: "Vieni per i tifosi, c'è passione e c'è Superga"

Com'è andata la stagione 2017/18 del Torino

Dopo 25 anni da bandiera giallorossa, nell'estate del 2017 avviene il ritiro dal calcio giocato di Francesco Totti. Il capitano giallorosso ha però avuto subito parecchie altre proposte per continuare a giocare e una di queste arrivava proprio da Torino con il suo amico e allora allenatore granata, Sinisa Mihajlovic, che tentò di convincerlo. Queste le parole scelte dal campione del mondo con l'Italia nel 2006 per svelare questo aneddoto: "‘Francesco, vieni a darmi una mano al Torino? [...] Ma cosa te ne frega, giochi ancora un anno, ti metto davanti alla difesa. [...] Vieni, ti diverti tu, mi diverto io e si divertono i tifosi'. [...] Nella sua testa avrei dovuto giocare con la maglia granata la stagione 2017/18. ‘Qui è tutto magico, Francesco. C'è la storia. C'è la passione. C'è la gente. C'è Superga, che ogni volta che la guardo da Torino mi commuovo e mi viene da piangere. Pensa quanto hanno sofferto i tifosi, bisogna restituire loro qualcosa, ridargli indietro dei sorrisi. Basta una scintilla, una sola, e diventa un incendio. Un bell'incendio', ‘Ti servono i pompieri, nun te servo io', ‘Pensaci…'".La stagione 2017/18 fu proprio quella dell'avvicendamento in panchina tra Mihajlovic e Walter, con quest'ultimo che prese il posto del collega serbo a inizio dell'anno solare. Le strade tra il Torino e l'ex calciatore dell'Inter e della Lazio si separarono infatti dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa in data 30 dicembre 2017, una partita valida per il 19° turno di quel campionato e dopo la sconfitta per 2-0 nel derby sul campo della Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. I granata chiusero quella Serie A - spaccata esattamente a metà per numero di partite tra Mihajlovic e Mazzarri - con 54 punti che valsero il nono posto finale in classifica.