Lontano da Torino, Gineitis si è preso la propria nazioanle sulle spalle. Il centrocampista lituano ha iniziato la Nations League da protagonista, risultando decisivo nel 2-0 contro il Liechtenstein, con una prova convincente e pulita in cui ha servito anche all’assist per il secondo gol. Oggi alle 15, a Kaunas, arriva il secondo appuntamento del Gruppo 2 di Lega D contro l’Azerbaigian: la Lituania vuole confermare il primato e Gineitis punta a essere ancora una volta uno dei riferimenti della squadra.

Gineitis, un altro esame da titolare

Dopo il successo sul Liechtenstein, la Lituania ha l’occasione di dare continuità alla propria partenza nella Nations League. L’Azerbaigian fa il suo esordio nella competizione dopo la retrocessione dalla Lega C e arriva a Kaunas dopo due vittorie consecutive in amichevole contro San Marino e Tagikistan. Per Gineitis sarà quindi un test significativo, soprattutto per capire quanto riesca a incidere anche in una gara nella quale la sua nazionale parte con l’obiettivo di vincere. Contro il Liechtenstein ha lasciato il segno con l’assist per Dolzikov (gol splendido dalla distanza, così come il primo di Michelbrink), ma il suo apporto non si è limitato all’episodio: il centrocampista del Torino è stato coinvolto con continuità nella manovra, dando ordine e presenza al centrocampo. Jankauskas dovrebbe confermarlo dal primo minuto e per il classe 2004 quella di oggi rappresenta un’altra occasione per mettere in mostra personalità e qualità. Lo stesso vale per la Lituania che si è resa protagonista dei gol più belli del week-end di Nations League.

Il confronto con l’Azerbaigian dirà qualcosa in più sul peso di Gineitis all’interno della nazionale. Non tanto per il valore dell’avversario o per i pronostici, quanto per la capacità del granata di prendersi responsabilità quando la Lituania sarà chiamata a costruire e gestire una partita da vincere. L’esordio ha dato segnali positivi, ma la continuità passa anche da sfide come quella di oggi, nelle quali non basta essere presenti: serve incidere. Gineitis avrà dunque la possibilità di confermare il buon impatto avuto nella prima giornata e di trasformare l’assist contro il Liechtenstein in una prima tappa di un percorso internazionale sempre più importante. Per lui e per il Torino, che guarda con attenzione alla sua esperienza in nazionale.