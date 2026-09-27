Quattro domande, due pareri e un dibattito sulle ultime in casa granata. Torna "Parola ai Club", il format pensato da Toro News per dare voce ai Club granata sulla prima e più importante testata giornalistica online dedicata al Torino FC. Due diversi membri di due Toro Club sparsi in giro per l'Italia sono i protagonisti di questo format. Per questa puntata abbiamo intervistato Ezio Sindici (presidente Toro Club Borgaro Granata) e Michele Gancia (presidente Toro Club Saluzzo). Ecco cosa hanno risposto alle nostre domande.

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Come valutate il Torino dopo 5 giornate?

Sindici: "Lo valuto sempre per come ha fatto il mercato. Non ho visto dei grossi progressi ecco. Sono ancora molto perplesso. Adesso ho visto che è rientrato Pellegri che sicuramente aiuterà. Ma finché non avremo due laterali che crossano in mezzo non riusciremo mai a fare niente. Mi aspettavo molto di più. Noi possiamo avere tutti i centravanti bravi che vogliamo, ma se non ti arrivano i cross e le palle giocabili non possono buttarla dentro".

Gancia: "Diciamo che non è stato il massimo. Speravo in qualcosa di più dopo cinque giornate con Abate, francamente. Forse i rinforzi sono arrivati un po' in ritardo, come sempre. Questo c'è da sottolinearlo".

Quali giocatori vi hanno convinto di più?

Sindici: "Diventa difficile. A tratti ho visto un Vlasic che mi è piaciuto, ma a tratti esce fuori dal gioco perché non può aiutare gli attaccanti da mezza punta e poi andare a fare il mediano davanti alla difesa. Kulenovic è un altro che si dà da fare. Però anche lui è un altro che se non gli arrivano i cross non può incidere molto. L'ultima azione che c'è stata se l'è creata da solo e ha segnato".

Gancia: "Tra i nuovi Bragança mi piace molto. Tra quelli che già erano nella rosa granata, invece, mi piacerebbe vedere un po' di più in campo Ilkhan: è un po' troppo emarginato..."

Quali, invece, vi hanno più deluso?

Sindici: "Trovo difficoltà a dire uno più dell'altro. Ce ne sono 2 o 3 che non sono proprio all'altezza di quello che ci si dovrebbe aspettare per il Toro. Per esempio anche Simeone se non gli arriva la palla non è uno che può far miracoli. Io trovo che la difesa sia un po' labile. Coco non può né fare il braccetto e né il centrale. Già solo da braccetto si trova in difficoltà. Purtroppo però è il meno peggio che abbiamo. Alla fine partiamo sempre da ciò che abbiam fatto nel mercato. Se il mercato è povero allora anche noi saremo poveri".

Gancia: "La delusione più grande al momento è Cömert, non lo trovo ancora pronto. Tra i "veterani", invece, Gineitis continua a deludermi".

Su quale disposizione tattica lavorereste se foste in Abate?

Sindici: "Io lascio agli allenatori giudicare in settimana in base ai giocatori che hanno e cosa vedono durante gli allenamenti. Abate non ha ancora trasmesso quella grinta che dovrebbe avere la squadra granata. Come ho detto prima sulle fasce, noi avevamo degli ottimi esterni sia a destra che sinistra e sono andati via. Adesso abbiamo trovato Cacciamani che è un ragazzino che si sta dando da fare e sta facendo bene, però è un po' poco. Non possiamo caricare tutto il bagaglio su questo ragazzino qua, quando ci andava qualcun altro di peso a fianco a lui".

Gancia: "Io giocherei sempre con le due punte, senz'altro. Abbiamo visto che una punta sola non va bene per questa squadra. Poi punterei sulla difesa a quattro. E infine, spero che Perri possa continuare a giocare. Non mi dispiace come portiere, ha fatto qualche stupidaggine all'inizio ma sembra stia lavorando molto per recuperare e ricominciare al massimo dopo la sosta. Non è un cattivo portiere, continuerei a dargli fiducia al momento. Anche perché Mascardi è ancora giovane, magari ha bisogno di farsi un po' le ossa".

Interviste ai Toro Club a cura di Andrea Novello e Davide Bonsignore