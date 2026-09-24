La Lituania fa il suo dovere e supera 2-0 il Liechtenstein in Nations League, dominando nel rettangolo verde in possesso e in gestione, come prevedibile sulla carta visto il divario tra le due nazionali. La gara è tuttavia rimasta in equilibrio più a lungo del previsto per la compattezza del Liechtenstein: il muro crolla solo al 53’ con Michelbrink, poi al 66’ arriva il raddoppio di Artur Dolznikov. Proprio lì dentro c’è anche la firma del centrocampista granata Gvidas Gineitis, protagonista di una serata che il Toro può guardare con particolare attenzione.

Gineitis cresce e firma l’assist: serata da riportare a Torino

Il centrocampista granata parte titolare, gioca tutta la partita ed è tra i più coinvolti nella manovra della Lituania.. Non male. Ed è positivo anche il dato sui lanci lunghi: 3 riusciti su 4, ma il dettaglio che pesa di più ed è più evidente, è l’assist per Dolznikov, servito al 66’ per il 2-0. La giocata che serviva per lasciare il segno e dare continuità ai minuti in nazionale traendo, dalla prima gara di Nations League, più consapevolezza e serenità. Dopo un periodo in cui ha dovuto ritrovare spazio e brillantezza, questa è la risposta che il Torino aspettava: personalità, coinvolgimento e un contributo diretto al risultato. Una serata da portare a casa con piacere. A Torino, naturalmente.