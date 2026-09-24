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UN TECNICO DI FIDUCIA

Dal 7 agosto 2026 il nuovo allenatore della Nazionale Italiana Under 19 è Massimiliano Favo, subentrato al precedente tecnico Alberto Bollini, voluto fortemente da Mancini nel suo staff per la Nazionale maggiore. Favo era precedentemente stato allenatore della selezione Under 17, con la quale ha vinto la medaglia di bronzo al Mondiale, nel novembre 2025. E successivamente è stato promosso a tecnico dell'Under 18. Favo ha, quindi, un lungo percorso alle spalle con i 2008. Allenandoli da tanto li conosce e ci ha anche già raggiunto ottimi traguardi. Andrea Luongo, la stella del vivaio granata, si accompagna con Favo dal 2024, con lui ha giocato 28 match segnando anche tre gol. Ma non solo lui anche Ballanti e Cereser hanno già esordito in Nazionale proprio con Favo. Ritrovare un tecnico di fiducia potrebbe essere motivo di continuità.

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