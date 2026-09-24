E' iniziato il percorso della Guinea Equatoriale verso la prossima Coppa d'Africa e Saul Coco è stato subito utilizzato anche dal nuovo ct della selezione centrafricana. Per il difensore classe '99 un esordio amaro che ha portato in dote alla sua nazionale una sconfitta per 2-0. Il nativo di Lanzarote ha provato a fornire leadership ed esperienza al proprio reparto arretrato ma non è bastato per evitare di perdere il primo match valido per le qualificazioni della competizione africana per nazioni. Si sapeva che la squadra equatoguineana andasse incontro ad un vero e proprio battesimo di fuoco contro la Repubblica Democratica del Congo, che tanto ben ha fatto agli scorsi Mondiali, passando la fase a gironi ed uscendo solo ai sedicesimi della massimo torneo calcistico internazionale per mano di una corazzata come l'Inghilterra.

La Repubblica Democratica del Congo la risolve con un gol per tempo. Coco e compagni devono guardare alla Sierra Leone

Già nel primo tempo la squadra allenata dal ct Desabre ha messo in chiaro le proprie intenzioni di portarsi a casa il bottino pieno, sbloccando la gara al 4' con la rete dell'ex Marsiglia e Porto Chancel Mbemba. La nazionale congolese ha fatto girare il pallone e si è presentata diverse volte davanti alla porta difesa dal portiere equatoguineano. Inequivocabile il dato a fine primo tempo: 11 tiri di cui 3 nello specchio e il 60% di possesso palla. Troppo passiva invece la Guinea Equatoriale che non è riuscita a rendersi pericolosa dell'estremo difensore della Repubblica Democratica del Congo Matthieu Epolo, con una sola conclusione tentata fuori dallo specchio. Più equilibrata la seconda frazione con la nazionale equatoguineana che si è resa più pericolosa rispetto alla prima e ha tirato quattro volte, di cui due in porta, mettendo alla prova il fin lì inoperoso portiere congolese. Si è ritagliata anche una grande occasione, non riuscendo a sfruttarla. Ma al 72' è la squadra di Desabre a passare sul doppio vantaggio con la marcatura dell'attaccante del Newcastle Yoane Wissa e a fissare il punteggio sul 2-0 definitivo.

Per Saul Coco e la propria nazionale è tempo di voltare pagina e mettere in archivio la sconfitta con quella che è a tutti gli effetti la favorita del girone E. Fra 4 giorni ci sarà l'importante impegno contro la Sierra Leone, che stasera se la vedrà con l'altra squadra del gruppo lo Zimbabwe, un crocevia da non sbagliare in ottica qualificazione. Per la Guinea Equatoriale sarà importante ricompattarsi e tenere alta la concentrazione per non complicare e mettere in salita il cammino verso la Coppa d'Africa 2027.