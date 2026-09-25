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Ismajli c'è

Ismajli cerca continuità, l’Albania può essere il trampolino. Il difensore del Torino si prepara alle sfide di Nations League contro Bielorussia, Finlandia e San Marino con una domanda: riuscirà a trovare una dimensione stabile? A Torino Abate lo ha utilizzato nelle rotazioni, senza renderlo una presenza fissa dal primo minuto. Ora tocca a Rolando Maran decidere quanto puntare sul centrale granata.

Anche in Nazionale, però, la concorrenza è forte. Davanti a Ismajli c’è Djimsiti, punto di riferimento dell’Albania e capitano, e con lui c'è Marash Kumbulla, ex Verona e Roma. Maran dovrà definire le gerarchie, ma il calendario con tre partite in pochi giorni può favorire le rotazioni e offrire occasioni anche al difensore del Toro. Per Ismajli sarà il momento di accumulare minuti e provare a cambiare il copione.

QUI L'INFOGRAFICA CON TUTTI I GIOCATORI DEL TORINO CONVOCATI IN NAZIONALE

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