Il difensore del Torino cerca spazio nel club e nella nazionale: i due nuovi tecnici vanno convinti
Fedeltà? Non al Torino. Il dato (VIDEO)
Ismajli c'è
Ismajli cerca continuità, l’Albania può essere il trampolino. Il difensore del Torino si prepara alle sfide di Nations League contro Bielorussia, Finlandia e San Marino con una domanda: riuscirà a trovare una dimensione stabile? A Torino Abate lo ha utilizzato nelle rotazioni, senza renderlo una presenza fissa dal primo minuto. Ora tocca a Rolando Maran decidere quanto puntare sul centrale granata.
Anche in Nazionale, però, la concorrenza è forte. Davanti a Ismajli c’è Djimsiti, punto di riferimento dell’Albania e capitano, e con lui c'è Marash Kumbulla, ex Verona e Roma. Maran dovrà definire le gerarchie, ma il calendario con tre partite in pochi giorni può favorire le rotazioni e offrire occasioni anche al difensore del Toro. Per Ismajli sarà il momento di accumulare minuti e provare a cambiare il copione.
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