La Lega Serie A ha ufficialmente reso noti i turni di campionato e il calendario dettagliato con date e orari, specificando la programmazione ufficiale delle giornate dalla 13ª alla 19ª. Al centro di questa tranche di calendario c'è il cammino del Torino Football Club, chiamato ad affrontare una serie di sfide già importanti tra la fine dell'autunno e l'avvio del nuovo anno. Una fitta programmazione tra cui svetta il lunch match del 6 dicembre a Marassi e il derby della Mole fissato per mercoledì 6 gennaio alle ore 12:30, a ridosso dell'Epifania. Ecco nel dettaglio gli impegni del Torino comunicati dalla Lega Serie A per il blocco di partite che va dalla 13ª alla 19ª giornata:

- Torino - Lazio: sabato 28 novembre alle ore 18:00.

- Genoa - Torino: domenica 6 dicembre alle ore 12:30.

- Inter - Torino: domenica 13 dicembre alle ore 15:00.

- Torino - Cagliari: domenica 20 dicembre alle ore 15:00.

- Torino - Venezia: sabato 2 gennaio alle ore 15:00.

- Juventus - Torino: mercoledì 6 gennaio alle ore 12:30.

- Torino - Atalanta: domenica 10 gennaio alle ore 18:00.