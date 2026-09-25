1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Nikola Vlasic

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 14: Nikola Vlasic of Torino FC during the Serie A match between Torino FC and AS Roma at Stadio Olimpico Grande Torino on September 14, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

E alla fine ecco la pausa nazionali. Una vera e propria manna dal cielo per molte squadre e allenatori, che possono lavorare con calma per affinare gli ultimi dettagli del proprio gioco. Il rovescio della medaglia però c'è sempre: il Torino di Abate non avrà molti giocatori, impegnati con le proprie selezioni. Tra questi c'è anche Nikola Vlasic. Il croato ha risposto presente alla chiamata della Croazia, nonostante una prima parte di stagione non all'altezza. Ma le nazionali sanno anche rigenerare i giocatori e questa cosa potrebbe capitare proprio all'attuale capitano granata.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4