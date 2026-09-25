Vlasic, ora c'è la Croazia: le gare con Repubblica Ceca, Spagna e Inghilterra possono ridare fiducia al trequartista croato
Fedeltà? Non al Torino. Il dato (VIDEO)
Nikola Vlasic
E alla fine ecco la pausa nazionali. Una vera e propria manna dal cielo per molte squadre e allenatori, che possono lavorare con calma per affinare gli ultimi dettagli del proprio gioco. Il rovescio della medaglia però c'è sempre: il Torino di Abate non avrà molti giocatori, impegnati con le proprie selezioni. Tra questi c'è anche Nikola Vlasic. Il croato ha risposto presente alla chiamata della Croazia, nonostante una prima parte di stagione non all'altezza. Ma le nazionali sanno anche rigenerare i giocatori e questa cosa potrebbe capitare proprio all'attuale capitano granata.
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