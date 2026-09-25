Non basta una prestazione da protagonista a Lapo Siviero per regalare il sorriso all'Italia Under 20. Nel debutto al "La Nucía International Tournament", gli Azzurrini cedono per 1-3 contro l'Inghilterra, ma il vero spunto della mattinata in terra spagnola porta la firma del giovane estremo difensore del Torino. Lanciato dal 1' dal ct Carmine Nunziata, il classe 2006 ha risposto presente sfoderando una prova da leader contro i Tre Leoni.

Italia U20, ko all’esordio con l’Inghilterra (1-3): a La Nucía brilla il granata Siviero

Avvio di gara subito caldissimo allo Stadio Olimpico "Camilo Cano", con i Young Lions decisi a spingere sull'acceleratore. Siviero si è preso la scena già al 5', opponendosi da campione alla conclusione a giro di Amass con un riflesso felino che ha salvato la porta azzurra. Replica d'autore al minuto 20, quando il portiere granata si è allungato con i tempi giusti per opporsi alla conclusione a botta sicura di Armstrong. Un muro invalicabile fino al 37', momento in cui Derry è scappato sul filo del fuorigioco battendolo con un destro diagonale chirurgico su cui l'azzurrino non ha potuto nulla. Nella ripresa gli inglesi hanno trovato il raddoppio al 51' con un bel tiro da fuori di Moore. L'Italia ha provato a riaprire la contesa al 66', quando un'incursione di Lavelli per Cerbone ha provocato l'autorete di Golambeckis. Nel finale, però, l'Inghilterra ha chiuso i conti all'82' con una perla di Lacey, bravo a saltare l'uomo e a disegnare un mancino imparabile per Siviero.

Siviero non basta all’Italia U20: tris inglese, ma il portierino del Toro incanta

L'Italia esce sconfitta nel punteggio ma non nelle risposte individuali, in vista dei prossimi impegni contro Germania e Francia Per l'estremo difensore classe 2006 il bilancio della prima uscita è abbastanza positivo. Di fronte a una delle cantere più tecniche e talentuose d'Europa, il terzo portiere del Toro ha dimostrato di saper reggere l'urto dei grandi palcoscenici con personalità. Una prova di forza da cui ripartire, con la certezza di aver gettato le basi per un futuro luminoso tra i pali dell'Under 20 italiana.