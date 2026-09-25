​Il Toro torna dal Dall'Ara con un pareggio prezioso ma carico di rimpianti, strappando l'1-1 contro il Bologna. Sotto di un gol, i granata la pareggiano grazie alla prima rete in Serie A del croato Sandro Kulenovic, subentrato dalla panchina, ma rischiano addirittura di vincerla nel finale, lamentando un rigore netto negato a Oristanio.

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​La partita si sblocca nella ripresa, dopo un primo tempo in cui il Toro, dopo 13' in cui aveva guidato nettamente la partita, subìto il gol era apparso incapace di reagire, privo di idee e bloccato in un 3-5-1-1 iniziale. La svolta arriva grazie a mister Abate, che ridisegna la squadra in un 4-4-2 e opera alcuni cambi decisivi, con Oristanio e Ilkhan brillanti. L'ingresso di Kulenovic e le modifiche tattiche danno nuova linfa ai granata. Il croato firma l'1-1 con un tiro da fuori su cui Skorupski è colpevole, imitato peraltro dall'estremo difensore granata Perri in occasione della marcatura felsinea. Sulle ali dell'entusiasmo, il Toro sfiora la vittoria nel finale, dimostrando grande carattere e voglia di lottare.

Rigore negato a Oristanio

​Non mancano le polemiche arbitrali che lasciano l'amaro in bocca ai granata. Netto il calcio di rigore negato a Oristanio, episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro. Ma il Var non richiama nemmeno l'arbitro in quello che si è rivelato un chiaro errore del direttore di gara, e il Bologna la fa franca.

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​Nonostante la reazione d'orgoglio, i granata si tuttavia sono svegliati troppo tardi, evidenziando che il percorso di crescita è ancora lungo. Il mister si è detto comunque soddisfatto del gruppo, sottolineando come la squadra sia rimasta sempre unita e attaccata alla partita. "Sono fiero del mio gruppo, siamo andati sempre sotto e siamo rimasti attaccati alle partite. Il penalty si commenta da solo il penalty" - ha dichiarato Abate nel post-partita.

​Verso le prossime sfide

​Questo 1-1 rappresenta un piccolo passo avanti per la classifica (4 punti) e per il morale, ma la strada per trovare continuità e identità di gioco richiede ancora molto lavoro. L'apporto dei cambi (come dimostra l'impatto di Oristanio, Kulenovic e Ilkhan) dovranno essere armi fondamentali per le prossime uscite dei granata, a cominciare da quella al Grande Torino con l'Udinese.