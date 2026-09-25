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A poche settimane dal suo arrivo in Italia, Nathan Patterson lascia già il Belpaese per rispondere alla chiamata della Nazionale scozzese. Il laterale destro, arrivato al Torino dall’Everton nell’ultimo giorno di mercato, ha trovato fin qui poco spazio in granata: appena 34 minuti a Firenze e 45 a Bologna. La concorrenza sulle corsie è tanta, da Cacciamani a Belghali e Fortini, e la sensazione è che Abate e tutto l’ambiente granata debbano ancora conoscere fino in fondo il nuovo acquisto. Nonostante il minutaggio ridotto, Patterson ha ricevuto la convocazione del neo commissario tecnico della Scozia, il belga Sébastien Pocognoli, reduce dall’esperienza al Monaco. Classe 2001, il terzino è invece ormai un punto fermo della propria Nazionale, con cui viene convocato con continuità dal 2021. Sono 29 le presenze collezionate finora con la Scozia, impreziosite da una rete, a cui si aggiunge la partecipazione all’ultimo Mondiale: Patterson è partito titolare in due delle tre gare disputate dagli scozzesi, subentrando, invece, dalla panchina all'esordio. Qual è, dunque, il programma della Scozia e quali sono gli obiettivi di Patterson in questa sosta? Scopriamolo insieme.

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