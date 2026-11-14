La parabola di Sergiu Perciun racconta bene quanto possa essere rapido il passaggio dai riflettori alla necessità di ricominciare. Nell'aprile 2025, nel giorno del suo diciannovesimo compleanno, il trequartista moldavo debuttava in Serie A con il Torino: Vanoli gli aveva dato fiducia nel finale di stagione e lui aveva risposto con una giocata che aveva contribuito al gol di Dembélé contro l'Udinese. Sembrava l'inizio di una scalata, tanto che il club lo ha poi blindato con un rinnovo fino al 2029. Ma la strada verso il calcio dei grandi non è mai una linea retta.

In Primavera e il prestito all'Ascoli

Le difficoltà ci sono, il potenziale anche

La stagione 2025/26, infatti, non gli ha permesso di dare continuità a quel percorso: con Baroni è rimasto ai margini della prima squadra, tornando a giocare stabilmente in Primavera. Per questo, nell'estate 2026, il Torino ha scelto di mandarlo all'Ascoli in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, puntando su un campionato di Serie B per misurarlo finalmente nel calcio professionistico. L'impatto, fin qui, è stato più complicato del previsto. Dopo undici giornate di campionato, Perciun ha raccolto 6 presenze, partendo titolare soltanto tre volte. Un assist all'attivo, ma anche una collocazione ancora lontana da quella di un protagonista.Il salto dalla Primavera alla Serie A era stato rapidissimo; quello verso la continuità tra i professionisti si sta rivelando decisamente più tortuoso. Perciun ha appena vent'anni e il talento che aveva convinto Vanoli a lanciarlo non è sparito, ma adesso deve trovare il modo di tradurlo in rendimento, minuti e peso nelle partite. Ascoli doveva essere la tappa per crescere e consolidarsi, non un semplice parcheggio: la concorrenza e le scelte tecniche gli stanno chiedendo di guadagnarsi ogni centimetro. Eppure c'è un contesto in cui Perciun sembra ritrovare smalto: la nazionale moldava. Con la selezione del suo paese il centrocampista appare spesso rivitalizzato, con maggiore fiducia e la possibilità di esprimere quelle qualità che ad Ascoli faticano ancora a emergere con continuità. Il contrasto è evidente: in Serie B rincorre minuti e spazio, mentre in nazionale torna a sentirsi protagonista. Per il Torino, che continua a credere nel suo potenziale, la speranza è che questa fiducia possa presto trasformarsi in un nuovo slancio anche a livello di club.