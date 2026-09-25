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Una buona Nations League per archiviare il capitolo Mondiale

L'ultima partita ufficiale disputata da Rodriguez e compagni è il discusso quarto di finale contro l'Argentina, terminato con la vittoria per 3-1 ai supplementari dell'Albiceleste, sulla quale ha influito l'espulsione di Breel Embolo al 72'. Una conclusione amara di un percorso però virtuoso, con la nazionale elvetica che è riuscita ad entrare nelle migliori 8 squadre del torneo. 2 vittorie, 2 pareggi, al termine di uno dei quali un successo ai rigori sulla Colombia e, appunto, la sconfitta contro la squadra di Messi. La squadra allenata da Yakin è passata come prima del girone B, con Canada, Bosnia-Erzegovina e Qatar, collezionando 7 punti. Ma ora è tempo di voltare pagina e di iniziare al meglio la Nations League alle porte, cercando di riconquistare la League A, persa nell'ultima edizione.

QUI L'INFOGRAFICA CON TUTTI I GIOCATORI DEL TORINO CONVOCATI IN NAZIONALE

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