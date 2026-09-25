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Lo status quo

Tutto, ancora, tace. La questione stadio "Olimpico-Grande Torino" resta una delle più annose del 2026 granata, eppure trascorrono i mesi e nessun passo avanti viene fatto. "Siamo ancora in attesa di un progetto della società, al momento manca, non è arrivato. Non abbiamo novità da segnalare". Questo emerge dall'entourage dell'assessore allo sport della Città di Torino Domenico Carretta. E dire che settembre sarebbe dovuto essere il mese cruciale per un significativo passo in avanti. Ci sperava fortemente un mese fa il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e lo aveva affermato a mezzo stampa: "Siamo in attesa della proposta tecnica che ci è stata preannunciata e che dovrebbe essere ormai in una fase avanzata di elaborazione. Alla ripresa di settembre il Torino dovrebbe depositarla e a quel punto potremo valutarla per avviare, nel rispetto del codice degli appalti, il percorso di partenariato pubblico-privato". Siamo al 25 settembre e tutto è ancora fermo immobile, in uno status quo che alla fine permane dalla fine di aprile.

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