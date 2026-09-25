Tutti i prepartita delle partite in cui sono coinvolti i granata con le proprie Nazionali

Redazione ToroNews
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Serie A, ma quanto giocano gli italiani? (VIDEO)

ITALIA

Tocca a noi, tocca all'Italia. Venerdì 25 settembre, data segnata sul calendario di questa maxi sosta per le Nazionali: tocca a tutte le principali formazioni azzurre, eccezion fatta per l'Under 21. Nella giornata di oggi, infatti, in programma le prime gare dell'Under 19 di Favo, dell'Under 20 di Nunziata e, questa sera, della prima squadra di Roberto Mancini. Vediamo nel dettaglio il programma e cosa attende i granata convocati.

ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27

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