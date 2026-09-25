Quante sorprese. Ma, soprattutto, quante assenze. Se si osserva la top 25 dei giocatori Under 21 impiegati in Serie A nelle prime cinque giornate (dati StatMuse) si può restare stupiti per quanti giocatori possono schierare alcuni club. E per quanti pochi altri... In effetti, l'assenza dell'Inter in questa lista è quanto sorprende di più. Ma tra le big, a dire il vero, c'è grande carenza...

Under 21, la top 10 dei giocatori impiegati

Sopra una soglia di 150 minuti giocati,. Dietro Parma e, Cagliari, Como, Fiorentina, Sassuolo e Udinese con 2, Frosinone, Juventus, Milan e Roma con uno solo. Tante grandi assenze, a partire dal Napoli e arrivando all'Inter, passando per Lazio e, un po' a sorpresa, Atalanta.

Il giocatore più impiegato tra gli Under 21 è Alessandro Romano: per lui 444 minuti in 5 partite, solo 6 minuti fuori nelle cinque titolarità nel centrocampo del Cagliari. Sotto di 4 minuti c'è Kouadio, del Monza. Quindi si scende ancora, sotto i 400, per trovare, in ordine, Mastantuono, Cacciamani, Mendy, Diao, Lulli e Lontani. E gli ultimi due posti della top 10 sono occupati Bakola e Fortini, sotto i 300 minuti giocati. Nella top ten, Torino e Cagliari sono gli unici a portare due giocatori: per i granata sono Cacciamani e Fortini, rispettivamente con 360 e 265 minuti giocati nelle prime cinque gare.

I giocatori più giovani: Cacciamani in top 15

Ed è giusto sottolineare come Alessio Cacciamani rientri anche nella classifica dei giocatori più giovani schierati in Serie A fino a questo punto. In effetti, il Torino non ne porta neanche uno in top 10, con il podio occupato da Toni Fernandez, Matteo Palma e Marco Libra, rispettivamente di Venezia, Udinese e Bologna, tutti e tre sotto i diciotto anni e mezzo.. Per il Torino, poi, si trovano anche, e