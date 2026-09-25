L'Italia parla giovane oppure no? Chi sono gli Under 21 che giocano di più in Serie A? Ecco i giocatori nel dettaglio

Davide Bonsignore
video

Serie A, ma quanto giocano gli italiani? (VIDEO)

Quante sorprese. Ma, soprattutto, quante assenze. Se si osserva la top 25 dei giocatori Under 21 impiegati in Serie A nelle prime cinque giornate (dati StatMuse) si può restare stupiti per quanti giocatori possono schierare alcuni club. E per quanti pochi altri... In effetti, l'assenza dell'Inter in questa lista è quanto sorprende di più. Ma tra le big, a dire il vero, c'è grande carenza...

Under 21, la top 10 dei giocatori impiegati

Sopra una soglia di 150 minuti giocati, il Monza è il club che ha schierato più Under 21: ben 5. Dietro Parma e Torino con 3, Cagliari, Como, Fiorentina, Sassuolo e Udinese con 2, Frosinone, Juventus, Milan e Roma con uno solo. Tante grandi assenze, a partire dal Napoli e arrivando all'Inter, passando per Lazio e, un po' a sorpresa, Atalanta.
US Sassuolo v Torino FC - Serie A 2026/27

Il giocatore più impiegato tra gli Under 21 è Alessandro Romano: per lui 444 minuti in 5 partite, solo 6 minuti fuori nelle cinque titolarità nel centrocampo del Cagliari. Sotto di 4 minuti c'è Kouadio, del Monza. Quindi si scende ancora, sotto i 400, per trovare, in ordine, Mastantuono, Cacciamani, Mendy, Diao, Lulli e Lontani. E gli ultimi due posti della top 10 sono occupati Bakola e Fortini, sotto i 300 minuti giocati. Nella top ten, Torino e Cagliari sono gli unici a portare due giocatori: per i granata sono Cacciamani e Fortini, rispettivamente con 360 e 265 minuti giocati nelle prime cinque gare.

I giocatori più giovani: Cacciamani in top 15

Ed è giusto sottolineare come Alessio Cacciamani rientri anche nella classifica dei giocatori più giovani schierati in Serie A fino a questo punto. In effetti, il Torino non ne porta neanche uno in top 10, con il podio occupato da Toni Fernandez, Matteo Palma e Marco Libra, rispettivamente di Venezia, Udinese e Bologna, tutti e tre sotto i diciotto anni e mezzo. Con 19 anni, 1 mese 25 giorni, Alessio Cacciamani occupa il quattordicesimo posto in questa classifica. Per il Torino, poi, si trovano anche Diego Mascardi, al venticinquesimo posto con 19 anni, 10 mesi e 28 giorni, e Niccolò Fortini, trentottesimo con 20 anni, 6 mesi 10 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti