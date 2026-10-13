Non è stata sicuramente una bella partita e a dirla tutta l’Udinese per il gioco espresso avrebbe meritato il pareggio. D'altronde la squadra friulana ha fatto per almeno 75 minuti la partita in maniera propositiva , con una bella circolazione del pallone.

Il Toro nella zona nevralgica del campo ha sempre sofferto con Mandragora e Braganca che non sono mai riusciti a fare filtro nella mediana, lasciando campo aperto alle avanzate tranquille dei centrocampisti bianconeri. Sulla fasce quasi identica situazione con Cacciamani e Rodriguez sempre in difficoltà sulla sinistra mentre a destra sia Belghali che Comuzzo hanno sofferto le avanzate di Solet soprattutto nel primo tempo e di Chakvetadze. Poi c’è stato il bravissimo Ekkelenkamp onnipresente in ogni zona del campo. Davvero eccellente l’olandese.

Toro che ha ancora una volta ha giocato con poche idee, poca proposizione, poca tecnica, con Cacciamani che per almeno 70 minuti non si è mai visto e Oristanio che non ha mai trovato la posizione. L’Udinese è stata sicuramente più pericolosa dei granata eppure il Toro ha vinto.

Non è una vittoria brillante anzi c’è poco che brilla su come è impostata questa squadra con ben 4 giocatori offensivi, Adams, Simeone, Oristanio e Cacciamani che non si sono quasi mai resi pericolosi. Il quasi riguarda il gol di Braganca dove c’è lo zampino di Adams. Anzi i granata hanno faticato a trovare delle manovre offensive nono stante questo parco giocatori . Piuttosto con un centrocampo formato da soli due centrocampisti i granata si sono piantati nella propria metà campo a difendersi.

Eppure , ripeto, il Toro ha vinto perché uno schema ben riuscito su un calcio d’angolo ha permesso a Braganca di collezionare il suo primo gol in serie A e poi un errore grossolano del portiere Okoye con la complicità del suo compagno di squadra Bertola ha permesso a Kulenovic di segnare il gol vittoria.

Insomma c’ è andata per una volta di Kulenovic!

Male Perri visto che sul primo gol non è stato reattivo il giusto, è parso in ritardo rispetto al tiro di Ekkelenkamp. Distratta la difesa granata da Comuzzo a Coco e Rodriguez ricordando che l’Udinese giocava senza punte, senza giocatori di proprietà offensiva.

Questi sono tre punti d’oro colato ma questo sistema di gioco con può reggere in questo campionato, troppo debole la mediana, sicuramente meglio un centrocampo a tre che non vada in sofferenza così com’è successo lunedì sera perché non sempre ci sarà l’Okoye di turno e non sempre si potrà avere tanto Kulenovic!