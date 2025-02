Vi spiego perché il mercato del Toro non è affatto male

Nuovo appuntamento con "La Scossa Granata", la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo: "Ma quanti sono i bomber in circolazione che possono essere all'altezza di Zapata?..."

Michelangelo Suigo 4 febbraio 2025

Lo so, vado contro corrente: il calciomercato del Toro di gennaio non è stato affatto male. Poteva arrivare il centravanti, certo. Ma quanti sono i bomber in circolazione che possono essere all'altezza di Zapata? E, poi, una volta arrivati in zona Cesarini, ci si poteva aspettare dei fenomeni? E, ancora: come ho scritto la settimana scorsa, "con il cambio di modulo, i granata hanno trovato più equilibrio e, se arrivasse un centravanti, si correrebbe il rischio di sacrificare Adams, l'uomo che dal 6 ottobre 2024 sta reggendo praticamente da solo il peso dell'attacco del Toro". Già, perché, diciamocelo chiaro: se fosse arrivato un fenomeno (ma chi? Beto? Sicuri sicuri?) saremmo sicuramente tutti a festeggiare. E poi? Con il 4-2-3-1, che finalmente ci ha fatto conquistare sei risultati utili consecutivi e ci ha consentito di non beccare tre gol a partita, abbiamo stabilità ed un gioco molto più funzionale alla rosa.

Rosa che, indubbiamente, si è arricchita con l'arrivo di tre pedine di ottima qualità: Eljif Elmas, Cesare Casadei e Cristiano Biraghi sono giocatori che ben si possono adattare e possono essere molto funzionali al gioco di Vanoli e al nuovo modulo. La punta centrale, Adams o Sanabria, potrà ora essere supportata in modo più adeguato, e, sulle fasce, pur perdendo Vojvoda, abbiamo un terzino mancino in più con grande esperienza. Non sarà un caso che lo stesso mister, dopo l'1-1 di Bergamo con l'Atalanta, parlando di mercato ha commentato: "Zapata, un leader di spogliatoio e in campo, non è facile da sostituire. La società ha lavorato bene, ha portato giocatori che ci possono dare una grande mano, uno di prospettiva futura come Casadei, per Elmas serve fargli ritrovare la condizione migliore di Napoli. Innesti che ci danno qualità. L'assenza di Duvan ci aveva destabilizzato ma pian piano abbiamo trovato più fluidità cambiando il sistema di gioco. Sono tutti cresciuti dal punto di vista tecnico e tattico, siamo stati bravi a riprenderci. Sanabria? L'ho sempre preso in considerazione, come Adams". L'infortunio di Njie, brutta tegola che si è abbattuta sul ragazzo e sulla squadra, ha prodotto poi l'arrivo last minute del giovane esterno d'attacco Salama dal Reims che, ricordiamocelo, non è un centravanti. In uscita, Ilic è andato allo Spartak Mosca, perfezionando la cessione che si era già sfiorata la scorsa estate.

Nel frattempo, il Toro ha fermato la Dea con una partita tutta grinta e cuore, prudente e tosta. Un grande Milinkovic-Savic ha parato, a Retegui, il 3° rigore su 3 subiti ed El Toqui Maripan ha segnato il primo gol in Serie A. Il Toro ha colto così il quinto pareggio in una serie positiva di sei partite, dopo la vittoria col Cagliari. A Bergamo, Maripan risponde a Djimsiti, sempre di testa e sempre da palla inattiva, in una partita tatticamente chiusa. Nell'episodio decisivo al 74', Retegui sbaglia il rigore del possibile nuovo vantaggio, fischiato per la trattenuta dell'ex Tameze. "Quello che mi ha dato fastidio è l'uscita con un po' più di personalità, dobbiamo avere un po' più di coraggio", ha dichiarato il tecnico Vanoli nel post partita. "Siamo andati un po' in confusione nel primo tempo perché facevano una sorta di 3-4-3, avevo detto che se si mettevano in questa situazione noi dovevamo metterci col 5-4-1, li abbiamo perso un po' le misure".

Michelangelo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.

