Un armadillo granata

Il primo libro di Zerocalcare deflagrò come una bomba, rendendo l'autore un fenomeno da oltre un milione di copie vendute. Disegni fluidi, scuri, marcati e unici come impronte digitali. Storie di periferia, anzi di Rebibbia, quartiere di Roma tra le case basse e il carcere che diventa tutt'uno con il protagonista, che si aggira in un mondo in cui la gente è emanazione della fantasia del narratore. Gli uomini prendono le sembianze di animali, di personaggi dei film o dei fumetti: sono proiezioni dell'inconscio, come nere ombre. L'armadillo del titolo è l'incarnazione dei pensieri peggiori, della coscienza diventata cattiva consigliera. Incombe sul protagonista con cui dialoga fittamente, modificandone la visione e la percezione, facendogli compiere errori grossolani di valutazione per paura, egoismo o per semplice pigrizia, nutrendolo di facili illusioni. La profezia dell'armadillo è, citando l'autore alla lettera, "qualsiasi previsione ottimistica fondata su elementi soggettivi e irrazionali spacciati per logici e oggettivi, destinata ad alimentare delusione, frustrazione e rimpianti".

Rileggo questa definizione mentre echeggiano le solite notizie di calciomercato. Previsioni ottimistiche basate su elementi irrazionali e destinate ad alimentare delusione e frustrazione... Non vi dice niente? Non vi fa venire in mente questo periodo dell'anno in cui il calcio giocato è in vacanza e domina una fantasia sfrenata e malata? Il nostro personale armadillo in maglia granata ci bisbiglia all'orecchio fantasticherie figlie del caldo di luglio e agosto e noi siamo felici di abboccare, creduloni pronti a scorgere, al di là dei dieci mesi di campionato, traguardi luminosi per il nostro amato Toro, abbagli pronti a sbiadire nella routine consueta. Chi ci farà provare il brivido della speranza, quest'estate? Quale sarà il nome destinato a farci battere il cuore? Non ne abbiamo idea, ma sappiamo che il nostro amico armadillo non mancherà di esaltarne le doti (noi negheremo pubblicamente ogni entusiasmo, saremo ironici e scetticamente compassati), facendoci immaginare vette che non vedremo nemmeno con il binocolo. Anni fa acquistammo Leo Jùnior e scoppiò il carnevale in centro. In quel caso non fu l'armadillo a parlarci, ma la logica a suggerirci che ci saremmo tolti un sacco di soddisfazioni. La logica, a giocare come fa Zerocalcare, la immagino come una decrepita tartaruga, dispensatrice di massime profonde e azzeccate. Qualche stagione dopo Leo, ricapitò che la tartaruga parlasse di sogni di gloria dopo l'arrivo di Martin Vázquez; poi il rettilone con il guscio cedette la parola all'armadillo, che da allora chiacchiera. Ci parla fitto fitto lungo i mesi caldi, poi si ritira in buon ordine, si addormenta in letargo per ricomparire l'anno dopo, a rimbambirci nuovamente. Chissà la tartaruga che fine avrà fatto. Talmente da tanti anni non si fa vedere, che nella memoria a volte la si confonde con l'armadillo.