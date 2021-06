Le mascotte di Bergoglio, in arte Carlin

Soprattutto il calcio deve a Bergoglio molto. Per quale motivo? Perché fu il giornalista a introdurre le mascotte da affiancare alle squadre di calcio

Soprattutto il calcio deve a Bergoglio molto. Per quale motivo? Perché fu il giornalista a introdurre le mascotte da affiancare alle squadre di calcio. L'usanza era stata lanciata nel settembre del 1928, racchiusa nella rubrica “Araldica dei calci”, e consisteva nell'abbinamento grafico a un simbolo iconico e allusivo per ogni squadra di calcio del campionato. I disegni ritraevano in genere animali, ma non soltanto. Per il Torino, naturalmente, Carlin aveva ritratto un toro, per i bianconeri una zebra, per la Sampdoria un lupo di mare, un grifone per il Genoa, un diavolo per il Milan, una lupa coi gemelli per la Roma, una giovane donna per la Fiorentina, una biscia per l'Internazionale e via dicendo.