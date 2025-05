Rampanti: “Apprezzo molto l’atteggiamento di Vanoli coi giovani”

Serino, che partita è stata? “L’Inter non aveva un ritmo alto, cercava di far girare il pallone molto lentamente, e il Torino – invece di effettuare una pressione importante – ha lasciato fare gli avversari. Non hanno avuto un minimo di cazzimma, mi sono sembrati tutti molto dei bravi ragazzi, li hanno lasciati giocare troppo. Questa è l’impressione che ho avuto e quando è così il risultato è scontato. Se fai giocare una compagine tecnicamente più dotata di te, non affrontandola sul piano del fisico e della corsa, sei destinato a soccombere. Influisce naturalmente l’assenza di obiettivi”.

Dembele, Perciun, Cacciamani: vanno fatti giocare? “Son d’accordo che l’allenatore tasti qualche giovane che si è messo in evidenza nella Primavera. Anzi, mi fa molto piacere. A questo punto del campionato è giusto così. Tra l’altro anche la Primavera ha cambiato marcia, mi sembra che da quando è arrivato Fioratti in panchina la squadra abbia voltato pagina. Fa molto bene Vanoli ad adottare questo atteggiamento, a me personalmente fa molto piacere. Un altro dei giovani, Mullen, riceverà il premio Cozzolino da parte dell’associazione Ex Calciatori Granata. Forse non è ancora pronto per giocare in Serie A, ma per noi ha un buon futuro”.