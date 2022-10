Rampanti: “Insieme al vero Juric è tornato il vero Toro”

"Gli do un voto 8 per il gol segnato, per la sua potenza e per le sue doti fisiche, ma gli do ancora un 5/6 nella protezione del pallone e nella distribuzione, quindi in generale nel gioco spalle alla porta, quando subisce la carica dell’avversario. Deve riuscire a fare respirare la squadra quando ce n’è bisogno. Ma questo credo che l’allenatore glielo abbia già detto da tanto tempo. In ogni caso ora ha bisogno di confermarsi, l’allenatore e i compagni non aspettano altro”.