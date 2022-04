Rampanti: “Pellegri, grande potenziale se… E Ricci sta cambiando il Toro”

Serino commenta così i fatti di casa Toro dopo il pareggio contro la Lazio

Il Torino pareggia in casa della Lazio tra molti rimpianti: per la prestazione fornita i granata avrebbero probabilmente meritato i tre punti, sfuggiti ancora una volta per un gol preso nel recupero. Così la pensa Serino Rampanti, che torna a condividere il suo punto di vista nel nuovo appuntamento con “Parola al Mister” su Toro News.

“Grazie a lui il gioco della squadra sta cambiando. Vedo un Toro che sa giocare in modo ragionato e meno frenetico. In questo modo, gestendo i ritmi in un certo modo, si può arrivare ai minuti finali con più energie, meno spompati. Peccato che siamo a fine campionato e determinati passi avanti li stiamo vedendo solo ora, ma quanto visto a Roma nel secondo tempo mi fa ben sperare. Il gol della Lazio è arrivato nell’unica distrazione della squadra, che per il resto ha giocato una partita quasi perfetta. E non dimentichiamoci che il gol della Lazio è stato in gran parte frutto di una giocata di Milinkovic-Savic che ha messo un grande assist per Immobile. Quindi, per me, sono più i meriti degli avversari che i demeriti del Toro, stavolta”.