Certe notti

Noi tifosi del Toro che andiamo al campo non siamo avvezzi a grandi spettacoli calcistici, viviamo per serate come quella di sabato, fatte di grinta, c..., qualche buona giocata e una bella vittoria e se contro una big si gode ancor di più. Ormai è chiaro, la vittoria ad inizio torneo contro l'Atalanta lo conferma, per vincere contro una delle prime 6 o 7 del campionato debbono verificarsi le seguenti condizioni: a) incontrare una squadra in difficoltà, b) che abbia giocato le coppe magari perdendo, c) il nostro portiere sia il migliore in campo e pari un rigore, d) il c...ci aiuti, e) i nostri eroi giochino con voglia e determinazione, e) un nostro calciatore azzecchi un colpo eccezionale (Gineitis). Fatte queste premesse, si vince! Ora, la mia semiseria scaletta, non vuole ridimensionare i nostri meriti, ma di fronte a rose di calciatori nettamente superiori è ovvio che qualche "anomalia" debba guastare il decorso degli eventi. Sono molto contento per il nostro tecnico perché credo che sia entrato in completa sintonia con il gruppo - squadra e con il mondo Toro.

Mi trasmette una grande dedizione e partecipazione senza gratuite esagerazioni o retorica. Ho poco sopra definito eccezionale il colpo di Gineitis in quanto trattasi un tiro da posizione laterale, indirizzato nell'unico spiraglio libero, ad un ottimo portiere e per l'appunto eseguito non da Vinicius junior ma da Gine. Bravo lui e chi con pazienza ci ha lavorato sopra, come si dice in gergo. Ora due parole su Vanja, da me spesso criticato. Nel corso di questa stagione Vanja, pare più "calato nel ruolo" e concentrato rispetto al passato. Certamente i nuovi preparatori e la sua maturazione lo hanno reso meno goffo ed approssimativo in certe movenze. Se prima dava l'impressione di essere "quello alto" messo in porta ora pare un portiere, il che non vuol dire che non faccia errori tipo a Bologna (limiti tecnici ne ha) significa che possiamo definirlo un portiere vero con tanto di annotazione sulla carta d'identità. Io non avrei scommesso su una sua crescita così evidente, ma questo non significa molto.