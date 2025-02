Il percorso urbano

Il torello perde a Bologna una gara che avrebbe potuto pareggiare senza far gridare allo scandalo a causa di una sciagurata deviazione casuale di Biraghi. Fantastica la magia di Elmas (che a fine anno farà lo stesso percorso che fece Miranchuk), un colpo sopraffino che, se ce ne fosse bisogno, conferma che prima di tutto occorre sapere giocare a calcio, stoppare il pallone, fare i passaggi giusti per tempismo e misura, dribblare, tirare in porta come si deve e solo dopo entrano in scena tutte le chiacchiere sugli schemi.

La classifica ahimè dice 8 punti in meno rispetto alla scorsa stagione e 2 vittorie nelle ultime 16 giornate per la precisione contro Empoli e Cagliari. Non proprio uno score da tripudio... La squadra non si può dire non si batta, il problema è la scadente cifra tecnica di troppi calciatori acquistati nel recente mercato. La notizia più preoccupante è che deludono in particolare i calciatori comprati e pagati a prezzo più elevato. Coco è uno di quelli, oltre tutto si impegna anche, ma è proprio modesto e poco affidabile. In ogni caso tutti gli acquisti di quest'anno sono chiaramente al ribasso, calciatori provenienti da squadre di terza o quarta fascia e senza qualità particolari. Ora abbiamo puntato su Casadei, staremo a vedere, nella sua prima uscita mi è parso molto abile nel gioco aereo, ma tatticamente un po' sprovveduto e non ha 18 anni..., l'augurio è capisca rapidamente come stare in campo.