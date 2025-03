I due mondi

Il torello espugna Monza e si avvicina alla salvezza. Partita di livello modesto, contro avversari che, valore dei singoli a parte, è completamente allo sbando, specchio di una società di fatto in fase di smobilitazione. I tre punti sono stati ottenuti attraverso un paio di spunti individuali, con un torello molto propenso al gioco orizzontale più che alle verticalizzazioni e di molto sotto ritmo. Detto questo, missione compiuta, tre punti in saccoccia e soprattutto due risultati pieni consecutivi utili per il morale e l'autostima. Sicuramente i nuovi acquisti hanno elevato il tasso tecnico complessivo della squadra, come già accadde nel girone di andata eviterei euforici proclami ed utilizzerei le restanti giornate proprio per consolidare alcune certezze e valutare in maniera

Quel che è certo è che dall'Udinese in giù esiste un campionato a parte nel quale noi siamo da alcuni anni al vertice e che costituisce la rappresentazione plastica delle disponibilità economiche e sportive della proprietà. Per agganciare le prime 7 o 8 squadre occorrerebbe una crescita della società, la attuale o una differente, abilità nello scouting, rendere appetibile giocare nel Torino, assecondare la passione dei tifosi, ampliare le strutture (qualcosa in più di quattro rettangoli di erba sintetica posati in 10 anni). Questa stagione è virata al meglio ma il rischio di un'annata preoccupante per la classifica dopo le cessioni eccellenti, l'infortunio di Duvan unito al mancato rientro di Schuurs, il rendimento scadente di Ilic ed i nuovi acquisti in difesa, è stato concreto. Per fortuna il tecnico insieme alla squadra e qualche innesto a gennaio hanno consentito il raggiungimento di posizioni di classifica meno preoccupanti. Sinceramente io non sono particolarmente preoccupato della futura cessione di Vanja o Ricci (ormai le plusvalenze sono la benzina dei bilanci) sono molto angosciato da chi verrà acquistato al loro posto e dal rientro dei "crociati" Sazonov, Duvan per l'età, Ilkan, Pellegri e forse Schuurs. Dimenticavo Seck e Bayeye... a proposito di scouting...