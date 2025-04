La semplicità del calcio

Non mi strappo i capelli per la prova opaca, ma è giusto sottolineare come questa squadra grazie agli innesti di gennaio sia riuscita ad uscire da una situazione complicata generata da cessioni ed infortuni. Karamoh al posto di Elmas e Tameze al posto di Casadei e non saremmo dove siamo. Con i calciatori bravi, ed ovviamente motivati, incredibilmente vinci più partite o quantomeno non ne perdi. Il Verona e l'Empoli, da noi affrontate nel recente passato, avessero avuto due discreti bomber ci avrebbero probabilmente sconfitto. Nel corso del campionato ricordo a me stesso che oltre alla società con le cessioni, alla sfortuna con l'infortunio di Duvan, a questa squadra sono praticamente mancati Sanabria (motivi misteriosi) ed Ilic (infortuni ed altri motivi misteriosi). Quest'ultimo dopo le prime tre o quattro gare osannato come il "il nuovo Ilic" rispetto a quello dell'era Juric è poi sparito completamente. Dunque stagione complicata e tutto sommato raddrizzata. E non dimentichiamo che i nostri subentranti sono i vari Masina, Karamoh e Pedersen, dunque un brutto pareggio con un malox è più digeribile di un dazio di Trump...