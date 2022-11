Comparazione quote, Bologna-Torino: le chance granata secondo gli analisti

Bologna - Torino, l’analisi quote di OddsChecker: granata favoriti, equilibrio sui gol

Redazione Toro News

Bologna e Torino sono pronte a sfidarsi allo stadio Dall’Ara nella gara valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A. Thiago Motta contro Juric per un match che si preannuncia frizzante tra due squadre che stanno vivendo un buon momento.

Come si presentano le due squadre? — Sono tre le vittorie consecutive messe a segno dal Bologna nell’ultimo periodo: il mini ciclo di successi è iniziato in Coppa Italia con la vittoria sul Cagliari per poi proseguire in campionato contro Lecce e Monza nell’ultima giornata di campionato. 13 punti conquistati in 12 gare che delineano un inizio stagione difficile che però ora sembra essersi rimesso sui giusti binari.

Momento positivo anche per i granata che dopo la sconfitta nel derby della Mole hanno battuto il Cittadella in Coppa Italia e poi Udinese e soprattutto Milan nell’ultimo turno di Serie A. Una vittoria prestigiosa quella contro la squadra di Pioli che permette a Juric e ai suoi ragazzi di arrivare alla sfida con il Bologna nella maniera migliore anche a livello mentale.

Marko Arnautovic è sicuramente l’uomo più pericoloso del Bologna: una sua rete in qualsiasi momento della gara vale 3.65 per Leovegas. Sponda granata attenzione invece a Sanabria e Pellegri: una loro firma sulla gara è fissata a 3.45.

Sarà la sfida numero 129 tra rossoblù e granata — Bologna e Torino si sono sfidate già 128 volte e a regnare è l’equilibrio. 43 sono infatti le vittorie del Bologna, 40 i pareggi e 45 i successi del Torino. Nelle ultime dieci gare i precedenti sorridono ai granata che hanno perso contro il Bologna solo in un’occasione che risale al 2019.

Come ci informa OddsChecker Bologna e Torino hanno pareggiato tutte le ultime cinque sfide disputate al Dall’Ara con l’ultimo successo dei granata in trasferta che risale al 2016. Anche l’ultima sfida tra Bologna e Torino è terminata con un pareggio a reti inviolate.

Le quote dei bookie per la sfida del Dall'Ara — Secondo i bookie sono i granata a essere i favoriti per la vittoria. Un successo del Torino oscilla infatti dai 2.50 di Sisal e Snai fino ai 2.55 di 888Sport. Più equilibrio invece per le quote che riguardano il pareggio e il successo del Bologna. L’1 si attesta sui 3.10 di 888Sport e Betfair. L’X, che è l’ultimo risultato verificatosi in Serie A, parte dai 3.10 di Net Bet fino ai 3.20 di Betfair.

Gli scommettitori si aspettano una gara tirata al Dall’Ara e non particolarmente ricca di reti. L’Under 2.5 mette d’accordo GoldBet, Snai e Better a 1.63, mentre le quote dell’Over 2.5 si alzano fino ai 2.32 di 888Sport e Leovegas.

Sui gol c’è invece equilibrio: a 1.93 per Planetwin il No Goal, a 1.95 per Bet365 invece le chance che entrambe mettano a segno almeno una rete.

Interessante anche la combo che riguarda i parziali di entrambi i tempi. Per i bookmaker il Torino in vantaggio nel primo e nel secondo tempo vale 4.20 per 888Sport e Leovegas.

Quale sarà il risultato esatto di Bologna-Torino? — Il pareggio è l’ultimo risultato che si è verificato in Serie A e per questo l’1-1 potrebbe essere anche il risultato del prossimo incontro. Un pareggio con una rete per parte vale 6.00 per Bet365, Net Bet e Novibet. Una vittoria di misura del Torino per 1-0 vale invece 7.60 per Net Bet e Novibet.