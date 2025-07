Calciomercato Serie A: Laurienté al Sunderland, Parma su Giovanni Reyna

Le ultime trattative legate alle avversarie del Torino

Eugenio Gammarino 18 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 16:32)

MERCATO — Il calciomercato è nel vivo e le squadre di Serie A proprio in questi giorni stanno concretizzando le varie strategie di mercato per rafforzare e rinnovare le proprie rose. Analizziamo, dunque, le ultime voci di mercato relative alle avversarie dei granata nel prossimo campionato.

LAURIENTE Armand Laurienté è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Sunderland. Il club inglese ha offerto 20 milioni di euro al Sassuolo per il giocatore. L’operazione è in dirittura d’arrivo, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli. Per il francese classe 1998 è pronto un contratto di 5 anni. L’ala francese del Sassuolo, miglior giocatore del campionato di Serie B lo scorso anno con 18 gol e 5 assist trovati in 33 presenze, sabato 19 luglio dovrebbe aggregarsi alla sua nuova squadra. I neroverdi hanno già iniziato a guardarsi intorno per sostituire Laurienté: Buchanan, Zerbin e Fadera i primi nomi ma occhio anche a Lorenzo Insigne.

GHILARDI La Roma ha presentato un’offerta all’Hellas Verona per Daniele Ghilardi. I giallorossi si stanno muovendo su più fronti per consegnare a Gian Piero Gasperini il primo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Per la difesa occhio a Ghilardi del Verona, in passato accostato anche al Torino. Nelle scorse ore i capitolini hanno presentato ai gialloblù un’offerta di 10 milioni di euro per il difensore classe 2003, superando la concorrenza degli spagnoli del Betis.

CREMONESE Roberto Gagliardini è nel finito mirino della Cremonese. Il centrocampista classe 1994, dopo l’esperienza al Monza è attualmente senza contratto e rappresenta un’opportunità interessante per il club grigiorosso. La Cremonese, dopo la promozione in massima serie, cerca di rinforzare il centrocampo ed oltre ad aver avviato i contatti con il Torino per Tameze, cerca esperienza e qualità anche tra gli svincolati. Sono già stati avviati i primi contatti tra il club lombardo e l’entourage dell’ex Inter e Atalanta per valutare la fattibilità dell’operazione.

PARMA Dopo la cessione di Mihaila in Turchia, il Parma sta per mettere a segno anche uno dei primi colpi in entrata di questa sessione di calciomercato. Gli emiliani hanno messo gli occhi sul giocatore del Borussia Dortmund Giovanni Reyna. Lo statunitense, condizionato da diversi infortuni negli ultimi anni, la scorsa stagione ha messo a referto 2 gol e 1 assist in 26 presenze. Sono stati avviati i primi contatti tra i due club con il giocatore classe 2002 che ha già dato la propria disponibilità al trasferimento. Il Parma ha offerto 6 milioni di euro più bonus ai tedeschi, mentre al calciatore è stato offerto un contratto di tre anni (con opzione per un’ulteriore stagione) ed una clausola rescissoria da 25 milioni.