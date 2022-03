Comparazione Quote, Genoa-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Genoa - Torino, l’analisi quote di OddsChecker: granata favoriti, Destro potrebbe sbloccarsi per primo

Redazione Toro News

Chi è favorito tra Genoa e Torino? La lotta salvezza entra nel vivo nella 29esima giornata del campionato di Serie A. Ad aprirla saranno Genoa e Torino che si sfideranno allo Stadio Luigi Ferraris venerdì 18 marzo alle 21.00 La squadra di Blessin è ancora alla ricerca della prima vittoria della gestione del tecnico tedesco, mentre il Toro di Juric vuole mettere da parte le polemiche legate all’ultimo match pareggiato contro l’Inter di Inzaghi.

GLI ULTIMI RISULTATI – Sono sette i pareggi consecutivi del Genoa che non vince addirittura dal dicembre 2021, 1-0 sulla Salernitana, ma che non perde dal brutto ko rimediato contro la Fiorentina il 17 gennaio per 6-0. 7 pareggi consecutivi, quindi 7 punti collezionati dai rossoblù che attualmente occupano la penultima posizione in classifica ma sono a sole tre lunghezze dal Venezia. Nessuna squadra ha raccolto più segni X nel 2022 in tutti i 5 top campionati europei.

Periodo altalenante invece per il Torino di Juric reduce dalla bella partita contro l’Inter, terminata 1-1, ma che negli ultimi 30 giorni ha subito tre sconfitte, contro Udinese, Venezia e Cagliari, e pareggiato due volte contro due big: la Juventus nel derby della Mole e appunto i nerazzurri. I granata in questo momento si trovano a 35 punti ma con una gara in meno, quella contro l’Atalanta, che deve ancora essere recuperata.

Nonostante la carenza di gol da parte del Genoa, il miglior marcatore della stagione è Mattia Destro, a quota 9 reti, ed è proprio lui il favorito per andare in gol. C’è infatti il 27% di possibilità che l’attaccante sia il primo dei suoi a bucare la rete. Stesso discorso per il "Gallo" Belotti per il quale però la quota si alza leggermente al 25% di possibilità di segnare per primo.

I PRECEDENTI – Genoa e Torino si scontreranno per la 130esima volta e il bilancio è nettamente a favore dei granata. Il Toro ha infatti vinto 54 volte, il Genoa solo 39, mentre il pareggio è stato il risultato esatto in 37 occasioni. Nella gara di andata disputata allo stadio Olimpico di Torino ad avere la meglio sono stati i padroni di casa che si sono imposti per 3-2 con le reti di Sanabria, Pobega e Brekalo da un lato e i segni di Destro e Caicedo dall’altro. Come ci informa OddsChecker l’ultima vittoria del Genoa risale alla stagione 2016/2017 quando grazie alle reti di Rigoni e Simeone riuscì a battere il Toro a segno con Ljajic.

LE QUOTE - Arriviamo alle quotazioni. Secondo le rilevazioni di OddsChecker il Torino è leggermente favorito per la vittoria. Il segno 2 ha infatti il 42% di possibilità di verificarsi. Il pareggio, che sarebbe l’ottavo consecutivo per il Genoa, e la vittoria dei padroni di casa si equivalgono: entrambi i risultati hanno infatti il 30.3% di verificarsi.

Sono ben 47 le reti subite dal Genoa, quasi la metà quelle del Torino che ha una difesa di ferro. Solo 29 gol subiti in 29 giornate di campionato. La squadra di Blessin però fa anche fatica a segnare e per questo motivo la possibilità che il match finisca con più di due reti è del 43.5%. Più probabile invece che la somma delle reti non arrivi a tre: l’Under 2.5 ha infatti il 59.5% di possibilità di verificarsi. Equilibrio quasi perfetto invece sulla possibilità che entrambe le squadre riescano a realizzare almeno un gol: c’è infatti il 51.3% di possibilità che succeda e il 52.6% di probabilità che una delle due squadre non riesca ad andare a segno.