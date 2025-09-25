Coppa Italia, il tabellone: il Torino vince contro il Pisa e vola a Roma

Arrivano al termine anche i sedicesimi di questa Coppa Italia 2025/2026 con i risultati di giornata. Giovedì 25 settembre è stato il giorno di Genoa-Empoli e Torino-Pisa. Alle 18:30 la prima sfida con i rossoblù di Vieira che sono riusciti ad imporsi contro i toscani: a nulla è servita la prima rete di Saporiti, poi ribaltata da Frendrup, Marcandalli ed Ekhator, con i liguri che sono quindi pronti ad affrontare l'Atalanta a Bergamo per gli ottavi di finale. Alle 21:30 è invece stata la volta del Torino di Baroni nella sfida casalinga contro il Pisa di Gilardino. Ai granata è bastata una rete di Casadei, in incornata, per impedire ai nerazzurri di proseguire il sogno. Facilitato il compito dei padroni di casa dall'espulsione, arrivata per proteste, di Cuadrado. La formazione piemontese per gli ottavi di finale volerà nella Capitale dove avrà la possibilità di affrontare la Roma di Gasperini, compagine contro la quale ha vinto alla terza giornata di Serie A.