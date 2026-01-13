Coppa Italia, il tabellone: il Toro nei quarti trova l’Inter ma…non a San Siro

Manca soltanto Fiorentina-Como a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia, poi saranno chiari tutti gli accoppiamenti dei quarti. Intanto, il Torino si gode la vittoria esterna che replica quella di campionato con la Roma e vola nel prossimo turno. La squadra di Baroni affronterà l'Inter, che ha già avuto la meglio col risultato di 5-1 del Venezia. La particolarità di questa partita è che - pur essendo l'Inter testa di serie e quindi padrona di casa - non si disputerà a San Siro. A causa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, lo stadio Giuseppe Meazza non sarà a disposizione di Milan e Inter per alcune settimane e così i nerazzurri ospiteranno il Torino a Monza per giocare questo match dei quarti di finale di Coppa Italia. Si resta ancora in attesa delle date ufficiali delle partite.