Manca soltanto Fiorentina-Como a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia, poi saranno chiari tutti gli accoppiamenti dei quarti. Intanto, il Torino si gode la vittoria esterna che replica quella di campionato con la Roma e vola nel prossimo turno. La squadra di Baroni affronterà l'Inter, che ha già avuto la meglio col risultato di 5-1 del Venezia. La particolarità di questa partita è che - pur essendo l'Inter testa di serie e quindi padrona di casa - non si disputerà a San Siro. A causa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, lo stadio Giuseppe Meazza non sarà a disposizione di Milan e Inter per alcune settimane e così i nerazzurri ospiteranno il Torino a Monza per giocare questo match dei quarti di finale di Coppa Italia. Si resta ancora in attesa delle date ufficiali delle partite.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor coppa italia news tabellone Coppa Italia, il tabellone: il Toro nei quarti trova l’Inter ma…non a San Siro
news
Coppa Italia, il tabellone: il Toro nei quarti trova l’Inter ma…non a San Siro
Ecco come cambia il tabellone della Coppa Italia 2025/26 di calcio, in seguito al passaggio del turno del Toro contro la Roma
COPPA ITALIA, OTTAVI DI FINALE
Juventus-Udinese 2-0
Atalanta-Genoa 4-0
Napoli-Cagliari 1-1 (9-8, d.c.r.)
Inter-Venezia 5-1
Bologna-Parma 2-1
Lazio-Milan 1-0
Roma-Torino 2-3
Fiorentina-Como (martedì 27 gennaio alle ore 21)
IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE
Bologna-Lazio
Juventus-Atalanta
Inter-Torino
Fiorentina/Como-Napoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA