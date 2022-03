Il Derby LIVE! Under 15, Torino-Juventus 1-1

Seguite con noi la diretta testuale di Torino-Juventus, il Derby della Mole categoria Under 15

Tutto pronto per il Derby della Mole, categoria Under 15. Il Torino di Antonio La Rocca sfida nuovamente la Juventus, dopo essersi tolto la soddisfazione di averla sconfitta all'andata a Vinovo. I bianconeri sono a caccia di rivincita, i granata vogliono il bis. Entrambe le squadre lottano per la testa del campionato e si dividono attualmente il secondo posto a quota 25 punti. L'obiettivo per la classifica è mettere pressione al Cagliari per tentare poi l'assalto alla vetta.