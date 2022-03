LIVE! Primavera, Torino-Spal 1-1

Segui qui con noi su Toro News la diretta testuale del match che vede opporsi i granata di Coppitelli alla Spal

Quest'oggi torna in campo la formazione Primavera del Torino. I granata di Coppitelli cercheranno di vincere contro la Spal per proseguire la lotta verso un piazzamento in zona playoff. Il Toro è reduce dal pareggio per 0-0 sul campo della Sampdoria. La formazione ferrarese invece nell'ultimo turno ha perso 1-2 in casa contro il Pescara. In classifica il Torino attualmente ha 35 punti mentre la Spal ne ha raccolti 19.