LIVE! Under 17, Juventus-Torino 1-0

La stracittadina tra granata e bianconeri a Vinovo, in diretta

L'Under 17 di Veronese si prepara per una delle sfide più delicate della stagione. In programma oggi c'è il derby della Mole in casa bianconera a Vinovo, con la squadra granata che prova a risollevarsi, essendo al terzultimo posto in classifica