D’Aversa pre Sampdoria-Torino: “Non sarà semplice, ma vogliamo passare il turno”

Le parole del tecnico blucerchiato nella conferenza di presentazione alla vigilia del match di Coppa Italia con i granata

L'allenatore della Sampdoria , Roberto D'Aversa , ha presentato il match di domani - giovedì 16 dicembre - alle ore 21:00 contro il Torino in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni del tecnico blucerchiato alla vigilia dell'impegno di Coppa Italia. "Il derby ci ha lasciato entusiasmo - inizia D'Aversa - , ma l'entusiasmo ci deve essere sempre, a prescindere dal risultato di una partita. Ha aumentato l'autostima nei propri mezzi e sicuramente ci farà affrontare questo impegno di Coppa Italia con maggior fiducia. Ma questo entusiasmo, come ho già detto in passato, non deve tramutarsi in euforia, perché ti porta ad abbassare la guardia e a fare le cose con meno concentrazione e noi questo non ce lo possiamo permettere".

L'allenatore blucerchiato prosegue parlando dell'avversaria: "Per il nostro club la Coppa Italia è una tradizione, è una partita che ci vede affrontare il Torino, una squadra di Serie A, dove nell'ultima gara ha fatto molto bene, un'ottima prestazione con un risultato importante - sostiene D'Aversa - . E' bello giocare queste partite con squadre di pari categorie. Dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza di quale partita stiamo andando a fare, non sarà una gara semplice e noi dobbiamo ragionare su noi stessi e su come dobbiamo interpretare le gare. Noi dobbiamo fare di tutto per far sì che gli episodi siano favorevoli". Il tecnico del club ligure conclude parlando delle scelte che farà in vista della sfida di domani: "Nelle scelte che farò valuterò le condizioni fisiche dei giocatori post derby, ma anche per l'avversario che andiamo ad affrontare. E' chiaro che gli undici che andranno in campo domani andranno con l'obiettivo di passare il turno".