Torino, Schuurs sarà presente in ritiro: le tappe per il suo rientro in campo

Il difensore olandese è fermo da ottobre 2023 ma ora è pronto a tornare protagonista: ecco a che punto è il recupero dall'infortunio

Federico De Milano Redattore 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 15:34)

Era il 21 ottobre 2023 quando Perr Schuurs andò incontro al giorno più brutto della sua carriera. Nella sfida tra il suo Torino e l'Inter, subito ad inizio secondo tempo il difensore olandese si è fatto male al ginocchio lasciando immediatamente il terreno di gioco: il responso degli esami è stato il peggiore ovvero la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Il recupero dell'ex Ajax è stato molto lungo ma adesso il peggio sembra essere alle spalle e per lui è alle porte un'estate molto importante. Schuurs ha infatti un piano per il rientro in campo che partirà dal ritiro estivo di Prato allo Stelvio.

Torino, Schuurs andrà con i compagni in ritiro in Trentino Alto Adige — Negli ultimi giorni un'altra notizia lieta per Schuurs e tutta la sua famiglia è stata quella della proposta di matrimonio accettata con gioia dalla sua compagna Roos Wijnands (QUI LE IMMAGINI). Sarà però un'estate importante e di riscatto anche dal punto di vista personale per l'olandese, con l'obiettivo di tornare finalmente a giocare a calcio. Il ginocchio non fa più male al giocatore classe 1999 che negli ultimi mesi si è a lungo allenato in palestra e che ora è pronto a tornare protagonista. Dopo che avrà risposto presente già al raduno al Filadelfia, viaggerà infatti anche con i compagni fino a Prato allo Stelvio per prendere parte al ritiro estivo in montagna: in Trentino Alto Adige il numero 3 granata avrà modo di lavorare in modo personale e concentrandosi soprattutto sulla parte muscolare. L'obiettivo è chiaramente quello di recuperare sempre di più la forma migliore ma di iniziare anche a conoscere lo staff del nuovo allenatore, Marco Baroni, come tutti i suoi compagni.

Obiettivo chiaro e fissato: rientro in campo in autunno — Il rientro in gruppo di Schuurs è previsto all'incirca per metà agosto, ovvero quando inizierà ufficialmente la stagione del Toro con le prime partite che contano tra Coppa Italia e Serie A. L'obiettivo dell'ex Ajax sarebbe quello di riuscire a tornare in campo tra metà settembre e ottobre anche se, naturalmente, non ci sarà nessuna fretta e non si vuole forzare i tempi per il rientro. Lo staff medico del Torino farà infatti le dovute valutazioni senza alcuna pressione e si procederà a monitorare sempre il recupero per capire settimana dopo settimana quando provare a tornare in campo. Il peggio per Schuurs però adesso è davvero passato e ha davanti a sé gli ultimi mesi di lavoro prima di poter tornare ad indossare la maglia granata in una partita, a due anni di distanza da quel brutto giorno di quasi due anni fa.