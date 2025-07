La prima di Baroni…senza tifosi: questo e molto altro stasera su TN Radio alle 21.15

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore vi terranno compagnia. Giornata calda per i granata con il ritrovo di Baroni e i suoi nuovi ragazzi al Filadelfia. L'entusiasmo registrato è molto poco, vista l'affluenza al campo da parte dei tifosi. Ma c'è anche tanto altro di cui parlare, soprattutto di calciomercato. Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, Instagram e X di Toro News. Vi aspettiamo!