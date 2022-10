Coppa Italia Primavera, il tabellone: Torino-Cremonese ai sedicesimi

La Primavera del Torino batte il Como con un netto 5-0 (QUI il commento) nella gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia e stacca il pass per i sedicesimi (QUI le pagelle). Al prossimo turno, i granata saranno chiamati ad affrontare la Cremonese, che ha avuto la meglio sul Brescia dopo i tempi supplementari. La gara, da disputarsi nuovamente in casa per il Torino, dovrebbe svolgersi, salvo variazioni, mercoledì 9 novembre. In caso di ulteriore passaggio del turno, agli ottavi i granata si scontrerebbero contro il Cagliari.