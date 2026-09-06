A San Pellegrino Terme si è concluso l'8° Memorial Emiliano Mondonico Under 13. A prendersi la scena e il terzo posto finale è stato un ottimo Torino, capace di piegare 1-0 l'AlbinoLeffe al termine di una combattuta finale 3°-4° posto ricca di colpi di scena. I baby Granata mettono subito le cose in chiaro nei primi minuti: traversone perfetto dalla destra e piattone chirurgico sul secondo palo di Kouka, bravo ad farsi trovare pronto e a firmare il gol che decide il match. Avanti di una rete, il Toro mostra un'identità precisa basata su un gioco corto-lungo, appoggiandosi sulla fisicità della punta Sedita per far salire la squadra. Nel momento di massimo sforzo dell'AlbinoLeffe, abile a scheggiare una traversa e un palo, la difesa e la compattezza dei piemontesi fanno la differenza. Il portiere granata Bocancia e compagni erigono un muro insuperabile, spezzando la manovra avversaria e gestendo con maturità i ritmi della gara. Un successo prezioso che regala al Torino il gradino più basso del podio dietro a Juventus e Atalanta, a coronamento di un torneo giovanile molto prestigioso nel ricordo del grande ex allenatore del Torino Emiliano Mondonico.

foto ph. Irene Buccio