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Una vittoria che porta con sé diversi protagonisti. Non è ancora il momento di parlare di svolta, ma a Firenze il Toro ha mostrato qualcosa in più, soprattutto sul piano del carattere e delle scelte. Nella nostra Top 5 di Fiorentina-Torino ci sono i giocatori che più di tutti hanno contribuito a una vittoria che potrebbe rappresentare il primo vero punto di partenza dell'era Abate.

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