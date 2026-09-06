Chi sale: ecco i top cinque granata di Fiorentina-Torino 1-2
Fiorentina-Torino 1-2: il commento del match dei granata (VIDEO)
Una vittoria che porta con sé diversi protagonisti. Non è ancora il momento di parlare di svolta, ma a Firenze il Toro ha mostrato qualcosa in più, soprattutto sul piano del carattere e delle scelte. Nella nostra Top 5 di Fiorentina-Torino ci sono i giocatori che più di tutti hanno contribuito a una vittoria che potrebbe rappresentare il primo vero punto di partenza dell'era Abate.
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