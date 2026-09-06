Da Mandragora diviso tra passato e futuro alle firme di Adams e dei nuovi innesti: le reazioni sui social dei giocatori del Torino dopo la vittoria al Franchi
Fiorentina-Torino 1-2: il commento del match dei granata (VIDEO)
REAZIONI SOCIAL
La vittoria esterna del Torino al Franchi contro la Fiorentina ha scatenato la gioia del popolo granata e riempito le bacheche social dei protagonisti della sfida. Tra esordi positivi, ex emozionati e tre punti fondamentali in tasca, la reazione del gruppo sui propri canali social racconta perfettamente la soddisfazione della squadra di Ignazio Abate. Di seguito una carrellata e l'analisi dei post pubblicati dai calciatori al termine della gara.
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